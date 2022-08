Elezioni, Salvini: Caro energia, la politica si fermi e si faccia qualcosa subito. Calenda: Finalmente (Di domenica 28 agosto 2022) “Chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre. Propongo ai leader delle forze politiche un armistizio. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno”. Così Matteo Salvini in una conferenza stampa a Coregliano Rossano. “Occorre agire subito, non c’è tempo. C’è chi dice ‘aspettiamo dopo le Elezioni’. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel frattempo rischiamo una strage di aziende”. “Meno male. Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte”. Così’ Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Matteo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) “Chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre. Propongo ai leader delle forze politiche un armistizio. Lasi, si riunisca e firmi un impegno”. Così Matteoin una conferenza stampa a Coregliano Rossano. “Occorre agire, non c’è tempo. C’è chi dice ‘aspettiamo dopo le’. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel frattempo rischiamo una strage di aziende”. “Meno male. Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte”. Così’ Carlosu twitter commenta le parole di Matteo ...

AndreaMarcucci : #Salvini ipotizza che altri non abbiano mai lavorato, di suo certamente non l’ha mai fatto. Il leader della Lega no… - petergomezblog : Elezioni, Salvini: “Meloni presidente del Consiglio? Prima si vota, poi decide Mattarella. Io non impongo nomi al C… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Salvini: “Querelo chiunque dica io sono al servizio dei russi, io servo solo popolo italian… - Adnkronos : #caroenergia, la ricetta di #Salvini: 'Soldi ad aziende come in Francia'. - vivereitalia : Elezioni 2022, Salvini: 'Soldi ad aziende per tetto bollette come in Francia' -