Elezioni regionali e nazionali | il ruolo del Mosaico | Gambino | “Sensibilità trasversali | ma il nostro progetto rimane locale”

Roberto Gambino è il portavoce del Mosaico, un movimento politico trasversale, con al suo interno culture politiche differenti, con una vocazione territoriale, ma non per questo avulso dalla situazione politica regionale e nazionale di questa calda estate. Prima di parlare di consultazioni elettorali, qual è lo stato di salute del Mosaico, dopo tre anni di governo? C'è ancora una grande partecipazione della società civile, come si è registrata alla nascita del Movimento e durante la campagna elettorale per le amministrative monrealesi, oppure, come sembrerebbe fisiologico e non mi scandalizzerebbe, l'impegno politico si è ristretto ai soli consiglieri e assessori e ad una cerchia ristretta di attivisti? Il periodo legato alla pandemia covid ha comportato un serio taglio alla partecipazione politica. Abbiamo registrato immediatamente ...

