**Elezioni: Meloni, 'blocco navale subito, 25/9 si volta pagina'** (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia". Lo scrive su Instagram la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento dire. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia". Lo scrive su Instagram la leader di Fdi, Giorgia

ferrazza : Un over 65 di sinistra a me molto caro mi ha detto: «Vorrei che non vincesse Meloni perché sono alla fine della mia… - FratellidItalia : Elezioni, Meloni: Indegno Ministro Esteri Di Maio pagato dai cittadini per screditare l’Italia - Corriere : Conte: «La destra non si batte con lo spauracchio fascista. Se si tocca il reddito si rischia la rivolta» - GIANNISUPERSTAR : La buona #destra #ElezioniPolitiche2022 #ElezioniPolitiche22 #Elezioni2022 #elezioni #DallaParteGiusta… - ZPeppem : RT @LucillaMasini: Ungheria. Secondo un rapporto, le insegnanti femmine mettono a repentaglio le certezze maschili. La domanda sorge sponta… -