(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico in tempi non sospetti ha deciso -anche grazie al lavoro delle Agorà- di affrontare il tema dei costi deidicon la proposta diper i redditi medi e bassi e l'impegno ad arrivare progressivamente all'universalità di una misura necessaria per sostenere il diritto allo studio e superare divari e disuguaglianze". Così le responsabili scuola e università del Pd, Irenee Manuela. "Sorprende che lasi accorga improvvisamente -alla luce dei rincari che dovranno sostenere i genitori- della necessità di intervenire sul carovisto che quando ha governato ha soltantoato sul comparto istruzione e con il duo Tremonti-Berlusconi ha sottratto ben 10 miliardi di ...

caterina_manzi : RT @jontargetti: Non sarebbe stato meglio avere Draghi al suo posto a fronteggiare situazione caro energia, anziché perdere 4 mesi tra elez… - caterina_manzi : RT @LueTommaso: Luigi Marattin è la persona più competente che abbiamo in economia. Mi auguro possa essere il prossimo ministro delle finan… -

Il Sannio Quotidiano

...e di vera e propria diaspora di tifosi del Barletta ora sugli spalti del già fatiscente- ...Politiche 2022... in vista dellepolitiche del 25 settembre 2022. Emma Bonino capolista al Senato. Circoscrizione Camera Piemonte 1 Plurinominale collegio 1 (Torino, Collegno) Riccardo Magi Silvja... Elezioni: Manzi-Ghizzoni (Pd), ‘gratuità libri testo al centro, a destra solo tagli’ Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico in tempi non sospetti ha deciso -anche grazie al lavoro delle Agorà- di affrontare il tema dei costi dei libri di testo con la ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso le elezioni. Meloni: 'Se FdI vince, il Colle non può non indicarmi premier' ...