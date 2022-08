(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Il modello Orbán, a cui si ispira lale. La denatalità non si combatte così ma costruendo una società fatta a misura die uomini. Il 25 settembre scegli chi si batte contro le disuguaglianze di genere e per il diritto”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona, postando un articolo del Corsera.

infoitinterno : Elezioni: Malpezzi, 'sconcerta Lega che propone tagli a sanità per finanziare sport' - Agenparl : Elezioni. Serracchiani Malpezzi: contro caro bollette, slegare costo elettricità da gas - #PD - - zazoomblog : Elezioni: Malpezzi che dice Meloni su strizzate docchio Salvini a Russia? - #Elezioni: #Malpezzi #Meloni - zazoomblog : Elezioni: Malpezzi che dice Meloni su strizzate docchio Salvini a Russia? - #Elezioni: #Malpezzi #Meloni - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Guerrafondai', #DeMagistris fa infuriare la dem #Malpezzi: scoppia la rissa #lariachetira #23agosto #iltempoquotidiano http… -

TeleIschia

... Ferragni e Meloni alla sfida del consenso "Al Voto" La newsletter per le- Rosatellum ...(Pd): "Sconcertante" 11:31 Di Maio a Meloni: "Mi insulti perché dico la verità. Con le tue ...Hai detto che io, e Simona Flaviaal Senato, siamo state imposte ai vertici dei gruppi dal ... 'Draghi e tutti i suoi ipocriti tirapiedi hanno fallito su tutta la linea'. Molise, ... Elezioni: Malpezzi (Pd), 'la destra, come Orban, vuole le donne a casa senza istruzione' Roma, 28 ago. “Il modello Orbán, a cui si ispira la destra, vuole le donne a casa senza istruzione. La denatalità non si combatte così ma costruendo una società ...Letta contro Lega e Fi: «Avete fatto cadere Draghi e adesso chiedete misure». Ma Conte lo attacca: «Mentre noi incalzavamo Draghi sul caro bollette tu eri ...