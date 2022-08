Elezioni | Letta | ' solo il Pd può battere Meloni | destra ci manda in bancarotta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Ecco le nostre proposte a Draghi, non è credibile chi l'ha fatto cadere e ora gli intima di agire. Sì ai rigassificatori, Fdi che dice?". Così Enricoad Avvenire sul caro bollette. Per il segretario dem "all'estero aleggia l'incubo del 2011 e i tre protagonisti del centrosono gli stessi. Con questa legge elettorale chi vagheggia il pareggio vive in una realtà parallela: votare altre liste avvantaggia oggettivamente Fdi". Quanto ai "diritti individuali e questione sociale sono complementari, non alternativi: noi vogliamo un'Italia avanzata, civile e moderna. Cattolici democratici sacrificati? Non è così, io vengo da quella storia. E nelle liste non ci sono miei 'cooptati': nel 2018 non è stato così". E sui bivi secchi, come i rigassificatori, il Pd da che parte sta? "Sta dalla parte dei rigassificatori come ...