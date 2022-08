Elezioni, Forza Italia: in Campania è caos liste. Fuga di massa di consiglieri comunali. Ecco le ultime defezioni (Di domenica 28 agosto 2022) Nuovo giro di defezioni in Campania per Forza Italia. Come quotidianamente sta avvenendo dal giorno della presentazione delle liste per le Elezioni politiche del 25 settembre, anche oggi diversi consiglieri comunali ed esponenti territoriali di Forza Italia in Campania hanno annunciato il loro addio al partito, in polemica contro le modalità di scelta dei candidati. Lasciano Forza Italia Grazia Sangermano e Tonia Napolitano, rispettivamente coordinatrice cittadina di Forza Italia e consigliera comunale di San Paolo Belsito (Napoli) perché “sono venute completamente meno le condizioni politiche minime per la nostra permanenza in un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Nuovo giro diinper. Come quotidianamente sta avvenendo dal giorno della presentazione delleper lepolitiche del 25 settembre, anche oggi diversied esponenti territoriali diinhanno annunciato il loro addio al partito, in polemica contro le modalità di scelta dei candidati. LascianoGrazia Sangermano e Tonia Napolitano, rispettivamente coordinatrice cittadina die consigliera comunale di San Paolo Belsito (Napoli) perché “sono venute completamente meno le condizioni politiche minime per la nostra permanenza in un ...

