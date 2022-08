Elezioni | Delmastro Fdi | ' Calenda al Mise bloccò rigassificatore Trieste'

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - ", l'uomo del giorno dopo, da ministro delildi, ritenendolo “non strategico”. Oggi ha la spudoratezza di organizzare una kermesse contro la “cura del no”. Nella kermesse si ricorderanno del suo no stentoreo e tombale al? Entrerà pubblico ministero e uscirà imputato e condannato per direttissima? L'Italia non ha bisogno degli uomini del senno del poi perché banalmente conducono nelle fosse". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea

Agenparl : ELEZIONI, DELMASTRO (FDI): CALENDA AL MISE BLOCCO' RIGASSIFICATORE TRIESTE - - marisa_s_43 : RT @FratellidItalia: Elezioni, Delmastro: Da Di Maio delirio indegno - aldocardoni : Elezioni, Delmastro: Da Di Maio delirio indegno - FratellidItalia : Elezioni, Delmastro: Da Di Maio delirio indegno - Vito_Cipolla : RT @DelmastroAndrea: #FdI Elezioni: Delmastro (FdI), da Di Maio delirio indegno che scredita la Nazione intera. Vergogna -

La Voce del Patriota

... il 'Terzo Polo' di Calenda - Renzi non sfonda, le liste dei candidati tra sorprese e '... A segnare il distacco con Salvini sul tema è il deputato Andrea, capogruppo in commissione ...del 25 settembre, l'elenco dei candidati uninominali collegio per collegio. Tutti i ...(LEGA) VITTORIO BARAZZOTTO MARIO IACOPINO Piemonte 2 U03 - Vercelli MARIA MOCCIA (Pd) ANDREA... Elezioni: Delmastro (FdI), da Di Maio delirio indegno Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Calenda, l’uomo del giorno dopo, da ministro del Mise, bloccò il rigassificatore di Trieste, ritenendolo “non strategico”. Oggi ha la spudoratezza di organizzare una kerme ...Botta e risposta tra la leader di Fratelli d'Italia e il segretario Dem. Lei: "Servirebbe riforma costituzionale. Il modello alla francese non mi sembra impresentabile". Lui: "Così si indebolisce il P ...