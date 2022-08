Elezioni, candidato da Calenda ex assessore di Sabaudia: è indagato (Di domenica 28 agosto 2022) Tiziano Lauri, questo il nome sul quale l’ex ministro Carlo Calenda ha puntato per le prossime Elezioni politiche nel Lazio. Fin qui tutto regolare se non fosse che Lauri — ex assessore all’ambiente e all’economia del mare a Sabaudia — deve fare i conti con un’inchiesta che lo vede indagato. Leggi anche: Ruberti, scatta l’inchiesta sul video shock: voti in cambio di polizze? Tiziano Lauri indagato: la vicenda Sulla base di ‘motivazioni personali e familiari’, come lo stesso Lauri riferì, l’ex assessore si dimise dall’incarico lo scorso dicembre. Di lì a poco entrò poi a far parte del partito di Calenda, Azione, e due mesi dopo arrivarono i sedici arresti che fecero poi cadere anticipatamente la giunta civica di cui faceva parte. Le indagini della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) Tiziano Lauri, questo il nome sul quale l’ex ministro Carloha puntato per le prossimepolitiche nel Lazio. Fin qui tutto regolare se non fosse che Lauri — exall’ambiente e all’economia del mare a— deve fare i conti con un’inchiesta che lo vede. Leggi anche: Ruberti, scatta l’inchiesta sul video shock: voti in cambio di polizze? Tiziano Lauri: la vicenda Sulla base di ‘motivazioni personali e familiari’, come lo stesso Lauri riferì, l’exsi dimise dall’incarico lo scorso dicembre. Di lì a poco entrò poi a far parte del partito di, Azione, e due mesi dopo arrivarono i sedici arresti che fecero poi cadere anticipatamente la giunta civica di cui faceva parte. Le indagini della ...

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - marattin : A destra il candidato premier è la Meloni. A sinistra bah, forse un collettivo in cui in 3 avranno 6 idee diverse… - Mov5Stelle : Roberto Scarpinato, ex magistrato pool antimafia Falcone-Borsellino. Candidato a queste elezioni con il Movimento… - calmamaro : @fabiobrambi66 @GiorgiaMeloni Lui non si ricorda... beh neanche io mi ricordo di lui come candidato PdC alle scorse elezioni. - esperonews : Caltavuturo, candidato della DC alle elezioni regionali Giuseppe Gennuso apre la campagna elettorale… -