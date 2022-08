Elezioni, Calenda attacca i politici che hanno detto no alle trivelle: «Ecco chi ci ha messo nelle mani di Putin» – Il video (Di domenica 28 agosto 2022) «Chi ci ha messo nelle mani di Putin…». Comincia con questa frase la lunga carrellata di politici di diversi schieramenti – da Giorgia Meloni a Dario Franceschini, da Matteo Salvini ad Alessandro Di Battista – che dal 2017 a oggi si sono detti contrari alle trivellazioni nelle acque italiane. Volti e dichiarazioni raccolti in un video diffuso da Azione, il partito di Carlo Calenda, che così facendo attribuisce agli avversari la responsabilità della dipendenza energetica dell’Italia dal gas russo. Poi, il video fa scorrere la frase «Chi aveva dato le soluzioni», seguita da un intervento di Calenda del 2017, quando era alla guida del ministero per lo Sviluppo economico nel governo presieduto da Paolo ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) «Chi ci hadi…». Comincia con questa frase la lunga carrellata didi diversi schieramenti – da Giorgia Meloni a Dario Franceschini, da Matteo Salvini ad Alessandro Di Battista – che dal 2017 a oggi si sono detti contraritrivellazioniacque italiane. Volti e dichiarazioni raccolti in undiffuso da Azione, il partito di Carlo, che così facendo attribuisce agli avversari la responsabilità della dipendenza energetica dell’Italia dal gas russo. Poi, ilfa scorrere la frase «Chi aveva dato le soluzioni», seguita da un intervento didel 2017, quando era alla guida del ministero per lo Sviluppo economico nel governo presieduto da Paolo ...

