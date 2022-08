Elezioni: Berlusconi, 'via vincoli e burocrazia per creare lavoro' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Ieri, vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi, vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della burocrazia, una riforma indispensabile, affinché l'Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi". Così Silvio Berlusconi in un video sui social. "Chi vorrà aprire un'azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Ieri, vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi, vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della, una riforma indispensabile, affinché l'Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi". Così Silvioin un video sui social. "Chi vorrà aprire un'azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al ...

