Elezioni 2022, Salvini: “Soldi ad aziende per tetto bollette come in Francia” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Matteo Salvini lancia il ‘modello Macron’ contro il caro bollette. E’ la proposta del leader della Lega in una conferenza stampa a Coregliano Rossano in Calabria. “La politica dia mandato pieno a Draghi” per adottare una soluzione come quella presa in Francia: “Dare Soldi alle imprese” che producono energia “e chiedere che mettano un tetto” al prezzo delle bollette. “Non sono aiuti di Stato, Soldi a pioggia. Ma si interviene a monte” direttamente sulle aziende come “Eni, Enel, Ire, Dolomite energia e così via”. “Dobbiamo imitare la Francia e stanziare subito 30 miliardi per contenere gli aumenti del gas. Non è debito ma – insiste Salvini – un salvataggio nazionale”. ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Matteolancia il ‘modello Macron’ contro il caro. E’ la proposta del leader della Lega in una conferenza stampa a Coregliano Rossano in Calabria. “La politica dia mandato pieno a Draghi” per adottare una soluzionequella presa in: “Darealle imprese” che producono energia “e chiedere che mettano un” al prezzo delle. “Non sono aiuti di Stato,a pioggia. Ma si interviene a monte” direttamente sulle“Eni, Enel, Ire, Dolomite energia e così via”. “Dobbiamo imitare lae stanziare subito 30 miliardi per contenere gli aumenti del gas. Non è debito ma – insiste– un salvataggio nazionale”. ...

