Elezioni 2022 Meloni: “Animali sono familiari, pene più aspre a chi maltratta” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sapete che sono quasi 20 milioni i cani e i gatti che vivono nelle nostre case come familiari a quattro zampe? Eppure si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti o di stenti. Gli Animali domestici sono parte della famiglia, a tutti gli effetti, e Fratelli d’Italia intende battersi per garantire loro una vita dignitosa e piena d’affetto”. Così Giorgia Meloni in un video sui social. “Tra le nostre iniziative, già avviate in questa legislatura, c’è ad esempio l’inasprimento delle pene per chi maltratta, avvelena e abbandona gli Animali ma, ancora più importante, saranno le campagne di informazione e formazione sul rispetto degli ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sapete chequasi 20 milioni i cani e i gatti che vivono nelle nostre case comea quattro zampe? Eppure si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti o di stenti. Glidomesticiparte della famiglia, a tutti gli effetti, e Fratelli d’Italia intende battersi per garantire loro una vita dignitosa e piena d’affetto”. Così Giorgiain un video sui social. “Tra le nostre iniziative, già avviate in questa legislatura, c’è ad esempio l’inasprimento delleper chi, avvelena e abbandona glima, ancora più importante, saranno le campagne di informazione e formazione sul rispetto degli ...

