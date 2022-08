Elezioni 2022, Letta: “Tetto bollette e raddoppio credito imposta per imprese turismo” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Rilanciamo il turismo: proponiamo un fondo di garanzia per riqualificare gli alberghi e percorsi di formazione. Ma il caroenergia non deve compromettere la stagione. Il Governo intervenga subito: Tetto alle bollette e raddoppio credito d’imposta per le imprese. Scegli”. Così Enrico Letta postando un video su twitter nel quale spiega il suo programma per il turismo. “turismo, grande valore aggiunto per il nostro Paese – scandisce il leader dem – . Tanti posti di lavoro in più che si possono creare. Se però facciamo le scelte giuste per un’offerta turistica più sostenibile, più attraente”, dice Letta nel video da Cesenatico. “Intanto un fondo di garanzia per riqualificare l’offerta ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Rilanciamo il: proponiamo un fondo di garanzia per riqualificare gli alberghi e percorsi di formazione. Ma il caroenergia non deve compromettere la stagione. Il Governo intervenga subito:alled’per le. Scegli”. Così Enricopostando un video su twitter nel quale spiega il suo programma per il. “, grande valore aggiunto per il nostro Paese – scandisce il leader dem – . Tanti posti di lavoro in più che si possono creare. Se però facciamo le scelte giuste per un’offerta turistica più sostenibile, più attraente”, dicenel video da Cesenatico. “Intanto un fondo di garanzia per riqualificare l’offerta ...

