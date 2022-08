Elezioni 2022, Follini: “Gli ‘abiti giusti’ per centrodestra e centrosinistra” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dovessimo prendere sul serio i sondaggi verrebbe da dire che si apprestano quasi tutti a cambiare, o addirittura a capovolgere, il loro mestiere e le loro abitudini. Infatti, il partito, e la leader, che sembrano predestinati alla vittoria vengono dai territori della protesta. Mentre il partito, e il leader, che sembrano avviarsi all’opposizione hanno alle spalle una lunga consuetudine di governo. Così, per gli uni si tratterebbe ora di dismettere i panni della denuncia troppo facile e demagogica per indossare abiti governativi assai più consoni e castigati. E per gli altri, all’opposto, di appendere nell’armadio il doppiopetto ministeriale senza sentirsene troppo denudati. Sono le logiche dell’alternanza, si dirà. Ma quelle logiche hanno appunto un costo. Esse implicano una trasformazione, che non sempre è così facile; e tantomeno quando non vi si è abituati. Così, ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dovessimo prendere sul serio i sondaggi verrebbe da dire che si apprestano quasi tutti a cambiare, o addirittura a capovolgere, il loro mestiere e le loro abitudini. Infatti, il partito, e la leader, che sembrano predestinati alla vittoria vengono dai territori della protesta. Mentre il partito, e il leader, che sembrano avviarsi all’opposizione hanno alle spalle una lunga consuetudine di governo. Così, per gli uni si tratterebbe ora di dismettere i panni della denuncia troppo facile e demagogica per indossare abiti governativi assai più consoni e castigati. E per gli altri, all’opposto, di appendere nell’armadio il doppiopetto ministeriale senza sentirsene troppo denudati. Sono le logiche dell’alternanza, si dirà. Ma quelle logiche hanno appunto un costo. Esse implicano una trasformazione, che non sempre è così facile; e tantomeno quando non vi si è abituati. Così, ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - petergomezblog : Elezioni, la gaffe di Ronzulli: “Rigassificatori subito per estrarre gas naturale nazionale. Così saremmo indipende… - CasaItaliaRadio : Elezioni 2022, Berlusconi: “Via vincoli e burocrazia per creare lavoro” – Video ??Leggi di più su… - Adnkronos : Gli 'abiti giusti' per #centrodestra e #centrosinistra, il punto di vista di #Follini -