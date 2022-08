Elezioni 2022, Berlusconi: “Via vincoli e burocrazia per creare lavoro” – Video (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “La riforma della burocrazia” è “una riforma indispensabile, affinché l’Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi”. Così Silvio Berlusconi in un Video sui social. “Chi vorrà aprire un’azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al Comune, o alle altre Istituzioni interessate e si potrà partire subito con i lavori. ... Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “La riforma della” è “una riforma indispensabile, affinché l’Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi”. Così Silvioin unsui social. “Chi vorrà aprire un’azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al Comune, o alle altre Istituzioni interessate e si potrà partire subito con i lavori. ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - petergomezblog : Elezioni, la gaffe di Ronzulli: “Rigassificatori subito per estrarre gas naturale nazionale. Così saremmo indipende… - CasaItaliaRadio : Elezioni 2022, Berlusconi: “Via vincoli e burocrazia per creare lavoro” – Video ??Leggi di più su… - Adnkronos : Gli 'abiti giusti' per #centrodestra e #centrosinistra, il punto di vista di #Follini -