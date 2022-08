venti4ore : E’ morto Monsignor Gastone Simoni, per 20 anni vescovo di Prato - iltirreno : + Il ricordo della Diocesi + - nuovaferrara : #Ferrara Lutto nella chiesa e nel volontariato: è morto Monsignor Paolo Valenti - MTuratello : RT @lanuovaBQ: Monsignor Rembert Weakland, vescovo emerito di Milwaukee è morto il 22 agosto. Nella sua lunga vita e carriera ecclesiastica… - fabius10scudi : RT @lanuovaBQ: Monsignor Rembert Weakland, vescovo emerito di Milwaukee è morto il 22 agosto. Nella sua lunga vita e carriera ecclesiastica… -

Rovigo.News

L'unico tra i vescovi presenti senza la barba ed in borghese, che poi ho scoperto essere... Era importante giungere prima del cambio del turno dei funzionari; per evitare il tempodel ...Simoni, 85 anni, era ricoverato nella casa di cura di Villa Torrigiani, a Fiesole, dove ènella serata di oggi, domenica 28 agosto. Il vescovo emerito era stato colto da un ictus una ... E’ morto monsignor Alessandro Cavallarin Salabrini dedicò lo sua missione a coloro che doveva lasciare la propria patria in cerca di lavoro. Zatti dedicò la vita all’assistenza dei malati ...Scalabrini dedicò la sua missione a coloro che dovevano lasciare la propria patria in cerca di lavoro. Zatti dedicò la vita all’assistenza dei malati ...