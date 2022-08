Dugina, accusa choc: "Chi l'ha uccisa", scoppia il caso a Rimini (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo la morte di Darya Dugina, scoppia la polemica anche in Italia. Tra le strade di Rimini è infatti apparso un manifesto dedicato alla figlia del filosofo Alexander Dugin morta in un attentato in Russia. Sul manifesto funebre c'è una scritta che sta facendo parecchio discutere: "uccisa dall'odio anti-russo". In ricordo di Dugina una ventina di persone hanno partecipato ad una messa di suffragio. Come riporta Repubblica, la funzione si sarebbe celebrata nel Santuario della Madonna della Misericordia. Il parroco ha chiesto ai promotori dell'iniziativa di rimuovere i manifesti funebri, ma a quanto pare senza successo. Infatti i manifesti sono rimasti per le strade di Rimini con quella scritta che ha scatenato le polemiche. Inoltre alcuni tra i promotori della messa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo la morte di Daryala polemica anche in Italia. Tra le strade diè infatti apparso un manifesto dedicato alla figlia del filosofo Alexander Dugin morta in un attentato in Russia. Sul manifesto funebre c'è una scritta che sta facendo parecchio discutere: "dall'odio anti-russo". In ricordo diuna ventina di persone hanno partecipato ad una messa di suffragio. Come riporta Repubblica, la funzione si sarebbe celebrata nel Santuario della Madonna della Misericordia. Il parroco ha chiesto ai promotori dell'iniziativa di rimuovere i manifesti funebri, ma a quanto pare senza successo. Infatti i manifesti sono rimasti per le strade dicon quella scritta che ha scatenato le polemiche. Inoltre alcuni tra i promotori della messa in ...

Agenzia_Ansa : Dirigenti russi filo-Cremlino stanno accusando Kiev di aver commissionato l'omicidio di Darya Dugina, figlia dell'i… - callmefree1 : Ministra ceca dice di non essere triste per Darja Dugina. La DPR: «i Paesi europei aiutano il regime ucraino nel te… - ACiurlo : RT @francofontana43: Incredibile insolenza. Kiev “convoca” il nunzio apostolico in Ucraina per mettere sotto accusa papa Francesco colpevol… - BonoraGabriella : RT @francofontana43: Incredibile insolenza. Kiev “convoca” il nunzio apostolico in Ucraina per mettere sotto accusa papa Francesco colpevol… - bj2211432 : RT @francofontana43: Incredibile insolenza. Kiev “convoca” il nunzio apostolico in Ucraina per mettere sotto accusa papa Francesco colpevol… -