Droga, auto di lusso e pestaggi: nuova condanna per i fratelli Bianchi (Di domenica 28 agosto 2022) I "gemelli" di Artena, già condannati all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno ricevuto una pena di 4 anni e 6 mesi per spaccio ed estorsione Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) I "gemelli" di Artena, giàti all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno ricevuto una pena di 4 anni e 6 mesi per spaccio ed estorsione

RossanaGiannan2 : RT @Corriere: Fratelli Bianchi tra auto di lusso, droga e nomi in codice: cosa c’è dietro la nuova condanna - corona_tweet : RT @pleccese: Fratelli Bianchi, nuova condanna: auto di lusso, droga e nomi in codice ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Fratelli Bianchi, nuova condanna: auto di lusso, droga e nomi in codice ??Leggi di più su - pleccese : Fratelli Bianchi, nuova condanna: auto di lusso, droga e nomi in codice ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Fratelli Bianchi, nuova condanna: auto di lusso, droga e nomi in codice ??Leggi di più su -