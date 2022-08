(Di domenica 28 agosto 2022) Laè corsa subito ai ripari dopo l’infortunio di Gini, che ne avrà per diversi mesi a causa della rottura della tibia che si è procurato in allenamento. L’olandese ha scelto la terapia conservativa, ma non si rivedrà prima del 2023. Questa la principale ragione dell’accelerata dei giallorossi per Mady. La trattativa per il guineano, che in passato è stato seguito anche dal Napoli, è – stando a quanto riporta Gianluca Di– praticamente chiusa, sulla base di un prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Mady #alla @OfficialAS@SkySport #calciomercato — Gianluca Di...

...Diawara Per un nuovo centrocampista in entrata c'è un altro giocatore che dovrebbe salutare la... Dato in partenza da diverse sessioni di mercato, stando a quanto riportato da Gianluca Diil ...... Reguilon o Bernat per la corsia bianconera Secondo quanto rivelato da Gianluca Dinel corso ... In conferenza stampa ieri sera dopo la sfida con lail tecnico Massimiliano Allegri ha ... Di Marzio: la Roma ha chiuso per Camara. Il centrocampista dell'Olympiacos sostituisce Wijnaldum - ilNapolista