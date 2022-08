Di Maio: "Con Meloni, Salvini e Berlusconi rischiamo una guerra economica" (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - "Salvini e Meloni dopo avermi insultato per giorni, oggi hanno anche scatenato contro di me i loro giornali di riferimento. Io rispetto tutti, incasso i colpi, ma non posso tacere. Ripeto: gli italiani devono sapere cosa succeder il 25 settembre votando la coalizione sfascia conti, cioè il trio Salvini-Berlusconi-Meloni, o se non andranno a votare". Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio, che si scaglia contro il centro destra. "A causa delle amicizie anti europee di Giorgia Meloni (vedi Orban) e delle amicizie internazionali filo putiniane di Salvini e Berlusconi, a causa delle ricette economiche distruttive di tutti e tre e della scelta di modificare il Pnrr - scrive - il trio ... Leggi su agi (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - "dopo avermi insultato per giorni, oggi hanno anche scatenato contro di me i loro giornali di riferimento. Io rispetto tutti, incasso i colpi, ma non posso tacere. Ripeto: gli italiani devono sapere cosa succeder il 25 settembre votando la coalizione sfascia conti, cioè il trio, o se non andranno a votare". Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di, che si scaglia contro il centro destra. "A causa delle amicizie anti europee di Giorgia(vedi Orban) e delle amicizie internazionali filo putiniane di, a causa delle ricette economiche distruttive di tutti e tre e della scelta di modificare il Pnrr - scrive - il trio ...

