Destinati a fallire, Calenda e Renzi a caccia del centro (Di domenica 28 agosto 2022) Il terzo polo targato Calenda-Renzi si è presentato come l'unica, autentica novità elettorale, ma a ben guardare si tratta solo di un nuovo corollario della vecchia legge di Lavoisier applicata alla politica: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto è trasformismo. Non c'è, in effetti, termine più appropriato per definire un'alleanza siglata in extremis tra due cordialissimi avversari e che ha imbarcato dagli altri poli transfughi, sia pure eccellenti, i quali si sono accorti, con un tempismo quantomeno sospetto, che i loro partiti di provenienza o erano troppo attratti dal populismo grillino o costituivano, addirittura, un pericolo per la democrazia. Nulla di nuovo, insomma, anche perché Calenda e Renzi, sia pure con modalità diverse, stanno ripercorrendo la strada percorsa nel 2013 da un'altra strana coppia, quella ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Il terzo polo targatosi è presentato come l'unica, autentica novità elettorale, ma a ben guardare si tratta solo di un nuovo corollario della vecchia legge di Lavoisier applicata alla politica: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto è trasformismo. Non c'è, in effetti, termine più appropriato per definire un'alleanza siglata in extremis tra due cordialissimi avversari e che ha imbarcato dagli altri poli transfughi, sia pure eccellenti, i quali si sono accorti, con un tempismo quantomeno sospetto, che i loro partiti di provenienza o erano troppo attratti dal populismo grillino o costituivano, addirittura, un pericolo per la democrazia. Nulla di nuovo, insomma, anche perché, sia pure con modalità diverse, stanno ripercorrendo la strada percorsa nel 2013 da un'altra strana coppia, quella ...

tempoweb : Destinati a fallire, #Calenda e #Renzi a caccia del #centro #28agosto #iltempoquotidiano - IlCarroDiOrigi : @Alesp1672 sono destinati a fallire - Fragatton1 : RT @Bedo_103: Che siamo destinati a fallire come paese lo si capisce dalle piccole cose. All’alba delle 00.18 abbiamo gentilmente chiesto… - MilaSpicola : RT @Bedo_103: Che siamo destinati a fallire come paese lo si capisce dalle piccole cose. All’alba delle 00.18 abbiamo gentilmente chiesto… - Bedo_103 : Che siamo destinati a fallire come paese lo si capisce dalle piccole cose. All’alba delle 00.18 abbiamo gentilment… -

