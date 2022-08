De Giovanni: “Cessione Osimhen, c’è un indizio. Ecco cosa penso di Ronaldo” (Di domenica 28 agosto 2022) Maurizio De Giovanni ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport parlando di Ronaldo ed Osimhen. Il famoso scrittore napoletano sulla possibile Cessione di Osimhen ha detto: “Da giallista l’acquisto di Raspadori l’ho percepito come un indizio importante. Il Napoli non ha mai preso per 35 milioni un giocatore che di fatto attualmente è una riserva. E qui nasce l’indizio sulla possibile vendita di Osimhen. Che anche da tifoso capirei: se ti danno 100 milioni di euro per un giocatore è giusto cederlo. Dunque nulla da ridire. Si è parlato tanto dei problemi della tifoseria. Ebbene è bastata una campagna acquisti adeguata per togliere ogni dubbio e dimostrare che il tifoso è sempre passionale. Infatti è tornato a riempire lo stadio di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) Maurizio Deha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport parlando died. Il famoso scrittore napoletano sulla possibilediha detto: “Da giallista l’acquisto di Raspadori l’ho percepito come unimportante. Il Napoli non ha mai preso per 35 milioni un giocatore che di fatto attualmente è una riserva. E qui nasce l’sulla possibile vendita di. Che anche da tifoso capirei: se ti danno 100 milioni di euro per un giocatore è giusto cederlo. Dunque nulla da ridire. Si è parlato tanto dei problemi della tifoseria. Ebbene è bastata una campagna acquisti adeguata per togliere ogni dubbio e dimostrare che il tifoso è sempre passionale. Infatti è tornato a riempire lo stadio di ...

