De Bruyne su De Ketelaere: “Spero che possa farlo al Milan!” (Di domenica 28 agosto 2022) La stella belga del Manchester City Kevin De Bruyne, ha parlato ai microfono di Sky Sport in occasione del GP in Belgio di Formula 1. Tra i vari argomenti toccati spicca una considerazione sul nuovo astro nascente del Milan Charles De Ketelaere. “Ho visto ieri un po’ di immagini, De Ketelaere ha fatto vedere ottime cose nel Milan. Sono contento per lui, lo conosco, è giovane, in Nazionale anche mi ha impressionato. Sono certo che nel Milan potrà crescere ulteriormente e far un ulteriore step nella sua carriera e fare grandi cose”. De Bruyne De Ketelaere Milan L’esordio del nuovo numero 90 del Milan di ieri sera è stato molto convincente, primo assist stagionale in favore di Leao, per il gol bisognerà aspettare ancora un po’, forse lo terrà in serbo per il Derby del 3 Settembre. Le parole di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) La stella belga del Manchester City Kevin De, ha parlato ai microfono di Sky Sport in occasione del GP in Belgio di Formula 1. Tra i vari argomenti toccati spicca una considerazione sul nuovo astro nascente del Milan Charles De. “Ho visto ieri un po’ di immagini, Deha fatto vedere ottime cose nel Milan. Sono contento per lui, lo conosco, è giovane, in Nazionale anche mi ha impressionato. Sono certo che nel Milan potrà crescere ulteriormente e far un ulteriore step nella sua carriera e fare grandi cose”. DeDeMilan L’esordio del nuovo numero 90 del Milan di ieri sera è stato molto convincente, primo assist stagionale in favore di Leao, per il gol bisognerà aspettare ancora un po’, forse lo terrà in serbo per il Derby del 3 Settembre. Le parole di ...

