De Bruyne: «De Ketelaere bravissimo, spero possa crescere al Milan» (Di domenica 28 agosto 2022) Il fuoriclasse del Manchester City De Bruyne ha parlato delle qualità del connazionale De Ketelaere Kevin De Bruyne, fuoriclasse e leader del Manchester City, dal circuito belga di Spa ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere. LE PAROLE – «De Ketelaere è bravissimo. Ho giocato con lui in Nazionale, è forte. spero possa crescere al Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il fuoriclasse del Manchester City Deha parlato delle qualità del connazionale DeKevin De, fuoriclasse e leader del Manchester City, dal circuito belga di Spa ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De. LE PAROLE – «De. Ho giocato con lui in Nazionale, è forte.al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

