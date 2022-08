Darya Dugina, a Rimini messa e necrologio: “Assassinata dall’odio anti russo”. Presidio ucraino alla funzione: “Ci chiamava subumani” (Di domenica 28 agosto 2022) Non si fermano le polemiche per la messa organizzata a Rimini in ricordo di Darya Dugina, la figlia dell’ideologo dell’imperialismo russo Aleksandr Dugin morta lo scorso 21 agosto nell’esplosione dell’auto su cui viaggiava. L’iniziativa è stata annunciata da un necrologio firmato “le amiche e amici della Russia”, con la scritta “Assassinata dall’odio anti russo“. Una frase che ha preoccupato don Sebastiano Benedettini, che invano ne ha chiesto la rimozione salvo poi celebrare la funzione una volta ottenuto il via libera della Diocesi. “Nessun intento polemico né politico”, hanno ribadito gli organizzatori, una ventina in tutto. Indignazione ha espresso l’Associazione culturale europea Italia-Ucraina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Non si fermano le polemiche per laorganizzata ain ricordo di, la figlia dell’ideologo dell’imperialismoAleksandr Dugin morta lo scorso 21 agosto nell’esplosione dell’auto su cui viaggiava. L’iniziativa è stata annunciata da unfirmato “le amiche e amici della Russia”, con la scritta ““. Una frase che ha preoccupato don Sebastiano Benedettini, che invano ne ha chiesto la rimozione salvo poi celebrare launa volta ottenuto il via libera della Diocesi. “Nessun intento polemico né politico”, hanno ribadito gli organizzatori, una ventina in tutto. Indignazione ha espresso l’Associazione culturale europea Italia-Ucraina ...

