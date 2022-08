Danilo Gallinari salta l’Europeo: l’Italbasket perde la sua stella. Infortunio al ginocchio sinistro (Di domenica 28 agosto 2022) Brutta notizia per l’Italbasket che nel match valido per le qualificazioni Mondiali 2023 vinto per 91-84 contro la Georgia ha perso per Infortunio Danilo Gallinari. Il cestista azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo all’inizio del terzo quarto dopo aver riscontrato un problema al ginocchio sinistro. L’entità dell’Infortunio è stata verificata nella giornata odierna con una risonanza magnetica che ha confermato l’esclusione di Gallinari dall’Europeo in partenza il 1 settembre. Il giocatore dei Boston Celtics si è fatto male senza entrare in contatto con nessun avversario. Il 34enne di Sant’Angelo Lodigiano ha appoggiato male la gamba mentre puntava verso canestro. Tempestivo l’intervento del medico della nazionale che, però, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Brutta notizia perche nel match valido per le qualificazioni Mondiali 2023 vinto per 91-84 contro la Georgia ha perso per. Il cestista azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo all’inizio del terzo quarto dopo aver riscontrato un problema al. L’entità dell’è stata verificata nella giornata odierna con una risonanza magnetica che ha confermato l’esclusione didalin partenza il 1 settembre. Il giocatore dei Boston Celtics si è fatto male senza entrare in contatto con nessun avversario. Il 34enne di Sant’Angelo Lodigiano ha appoggiato male la gamba mentre puntava verso canestro. Tempestivo l’intervento del medico della nazionale che, però, ...

