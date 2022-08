Dall’Inghilterra: “Il Chelsea rifiuta Cristiano Ronaldo”. Ecco il retroscena di Tuchel (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Cristiano Ronaldo-NAPOLI. Il Napoli non è l’unica squadra a cui Jorge Mendes sta proponendo Cristiano Ronaldo, desideroso di giocare la Champions League. Secondo il Times, autorevole tabloid inglese, il Chelsea avrebbe detto di no a CR7. A quanto pare il manager tedesco dei Blues Thomas Tuchel ha rifiutato l’ingresso dell’ex stella del Real Madrid. Fondamentale per la decisione è stato il consiglio di Ralf Ragnick, allenatore lo scorso anno al Manchester United, che gli ha detto chiaramente di non prendere Cristiano Ronaldo. I rifiuti di tanti top team mantengono le porte aperte verso il passaggio dell’ex Pallone d’Oro all’ombra del Vesuvio. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Il Napoli non è l’unica squadra a cui Jorge Mendes sta proponendo, desideroso di giocare la Champions League. Secondo il Times, autorevole tabloid inglese, ilavrebbe detto di no a CR7. A quanto pare il manager tedesco dei Blues Thomashato l’ingresso dell’ex stella del Real Madrid. Fondamentale per la decisione è stato il consiglio di Ralf Ragnick, allenatore lo scorso anno al Manchester United, che gli ha detto chiaramente di non prendere. I rifiuti di tanti top team mantengono le porte aperte verso il passaggio dell’ex Pallone d’Oro all’ombra del Vesuvio. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Sorteggi Champions, ecco chi sono le squadre avversarie delle italiane Milan, (gruppo E) gita a Londra: Chelsea ( Inghilterra ): Sicuramente, da una parte o dall'altra vi sarà Leao , viste le tante voci di mercato che lo vedrebbero presto in terra inglese.