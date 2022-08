DaD il sabato per combattere il caro energia: la proposta dei presidi è bocciata, tutti contrari. Semmai “chiudere i centri commerciali la domenica” (Di domenica 28 agosto 2022) Il caro energia tocca non solo famiglie e attività. Anche le scuole iniziano a pensare al rientro degli alunni fra i banchi con le bollette alle stelle. Dai presidi arriva quindi la proposta di tenere gli studenti in DaD il sabato per provare a risparmiare e far quadrare meglio i conti degli istituti scolastici da ottobre ad aprile: "Si tratta di una soluzione temporanea, per l’inverno soltanto, che certo comporterà uno sforzo organizzativo per evitare i problemi che ci sono stati durante la pandemia" ha spiegato Giannelli a capo dell'Anp. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 agosto 2022) Iltocca non solo famiglie e attività. Anche le scuole iniziano a pensare al rientro degli alunni fra i banchi con le bollette alle stelle. Daiarriva quindi ladi tenere gli studenti in DaD ilper provare a risparmiare e far quadrare meglio i conti degli istituti scolastici da ottobre ad aprile: "Si tratta di una soluzione temporanea, per l’inverno soltanto, che certo comporterà uno sforzo organizzativo per evitare i problemi che ci sono stati durante la pandemia" ha spiegato Giannelli a capo dell'Anp. L'articolo .

demartin : Senza contare che, a parte il sabato, DAD e lavoro a casa spostano il costo del riscaldamento alle famiglie senza c… - Corriere : I presidi: «Non serve accorciare le lezioni. Contro la crisi il sabato in inverno si può fare in Dad» - LauraLongobardi : RT @ScuolaPossibile: Riteniamo irricevibile la proposta di Antonello Giannelli, dell’Associazione Nazionale Presidi, di chiudere le #scuole… - orizzontescuola : DaD il sabato per combattere il caro energia: la proposta dei presidi è bocciata, tutti contrari. Semmai “chiudere… - FiorellaPero : RT @giubileif: Si parla di “pandemia energetica”, di sabato in Dad, di chiudere negozi alle 19 e locali alle 23. Si va verso il lockdown en… -