Dad contro il caro energia, politica e sindacati bocciano la proposta dei presidi. Dalla Lega al M5s è un coro di no: “Studenti hanno già dato” (Di domenica 28 agosto 2022) La proposta di affrontare il caro energia anche con un giorno di Dad, lanciata dall’Associazione Nazionale presidi (ANP), ha scatenato una levata di scudi. Intanto dai sindacati della scuola, compatti nel definire folle l’ipotesi avanzata dal presidente di ANP Antonello Giannelli. Ma anche Dalla politica, che trasversalmente si esprime in favore di Studenti “già sacrificati” dall’emergenza Covid degli ultimi anni. La proposta di Giannelli riguarderebbe il sabato, magari allungando il tempo di permanenza negli altri giorni della settimana. Ma momento non sembra trovare sponde, con i leader dei partiti che chiedono di non penalizzare ulteriormente la scuola e il sottosegretario all’Istruzione Rossano Rosso che avverte: “Impossibile da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Ladi affrontare ilanche con un giorno di Dad, lanciata dall’Associazione Nazionale(ANP), ha scatenato una levata di scudi. Intanto daidella scuola, compatti nel definire folle l’ipotesi avanzata dal presidente di ANP Antonello Giannelli. Ma anche, che trasversalmente si esprime in favore di“già sacrificati” dall’emergenza Covid degli ultimi anni. Ladi Giannelli riguarderebbe il sabato, magari allungando il tempo di permanenza negli altri giorni della settimana. Ma momento non sembra trovare sponde, con i leader dei partiti che chiedono di non penalizzare ulteriormente la scuola e il sottosegretario all’Istruzione Rossano Rosso che avverte: “Impossibile da ...

