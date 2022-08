“Da ogni pendice risuoni la libertà” | il sogno di Martin Luther King

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 agosto 2022) È il 28 agosto del 1963, a Washington ha appena avuto luogo una manifestazione per i diritti civili. Si tratta della Marcia su Washington per il lavoro e la, in seguito alla quale, davanti al Lincoln Memorial,espone il suo monologo “I have a dream“. Il discorso in questione è stato ripreso e modificato diverse volte e in diversi periodi. Il testo finale è quindi il risultato dell’unione di varie bozze e prendeva il nome di “Normalcy, Never Again“. Durante il discorso, Mahalia Jackson, che tra la folla gridava “Parla del!“, lo sprona e incita a parla delcondiviso di. Ed è così che ha inizio il monologo, in parte improvvisato, spontaneo e sentito. Ilnon ancora ...