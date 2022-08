Croazia | truffa da 130 milioni sul gas del colosso Ina Svenduto e rivenduto all’estero | fatali i bonifici sul conto di un pensionato

(Di domenica 28 agosto 2022) 850di kune, circa 130di euro, il valore dellaai danni del gigante croato degli idrocarburi, la compagnia Ina. Una cifra record per la, tanto da non avere precedenti nella storia del Paese. A finire in manette la mattina di sabato 27 agosto con l’accusa di, malversazioni nel commercio del gas e riciclaggio di denaro, sono il potente dirigente della compagnia Damir Škugor, direttore del reparto per il commercio di gas naturale, il presidente dell’Ordine nazionale croato degli avvocati Josip Šurjak, la presidente dell’azienda privata Plinara isto?ne Slavonije Srl, Marija Ratki?, l’imprenditore Goran Husi? e il padre dello stesso Šurjak. Secondo gli inquirenti, negli ultimi due anni Škugor si sarebbe avvalso della sua posizione di dirigente dell’Ina per concludere ...

In Croazia ieri sono scattati cinque arresti eccellenti per una truffa sulla vendita di gas, già battezzata dalla stampa la più grande come valore nella storia del Paese.