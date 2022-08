Cristina Quaranta, da Velina di Striscia all’addio alla Tv | La sua vita oggi é completamente cambiata (Di domenica 28 agosto 2022) Dal ruolo di Velina a Striscia La Notizia, fino alle trasmissioni più “in” nelle reti Mediaset. Poi, il lento e inesorabile addio alla tv, fino al cambiamento totale di vita. Ecco cosa fa oggi Cristina Quaranta. Cristina Quaranta e Alessia Merz (fonte web)Ha preso parte a trasmissioni come Striscia la Notizia, dove ricopriva il ruolo di Velina e in programmi noti delle reti mediaset. Poi, il lento declino fino a che Cristina Quaranta ha scelto di cambiare la sua vita e lasciare la tv, reinventandosi per altri percorsi lavorativi. Ha lavorato come ufficio stampa, agente immobiliare, mentre attualmente è gestrice di un negozio che si occupa di tendaggi, ... Leggi su topicnews (Di domenica 28 agosto 2022) Dal ruolo diLa Notizia, fino alle trasmissioni più “in” nelle reti Mediaset. Poi, il lento e inesorabile addiotv, fino al cambiamento totale di. Ecco cosa fae Alessia Merz (fonte web)Ha preso parte a trasmissioni comela Notizia, dove ricopriva il ruolo die in programmi noti delle reti mediaset. Poi, il lento declino fino a cheha scelto di cambiare la suae lasciare la tv, reinventandosi per altri percorsi lavorativi. Ha lavorato come ufficio stampa, agente immobiliare, mentre attualmente è gestrice di un negozio che si occupa di tendaggi, ...

GossipNews_it : Laura Freddi e Cristina Quaranta: la reunion delle ex di Non è la Rai - IOdonna : Le due ragazze, amiche dagli Anni 90, hanno scelto di mostrarsi per quello che sono, unite e al naturale - GossipNews_it : Laura Freddi e Cristina Quaranta, la reunion delle due ex di Non è la Rai - MediasetTgcom24 : Cristina Quaranta e Laura Freddi fanno sognare i follower, reunion per le ragazze di 'Non è la Rai' #LauraFreddi -