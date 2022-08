Cristiano Ronaldo Napoli: perché rovinare il progetto di Spalletti? (Di domenica 28 agosto 2022) Il discusso e discutibile accostamento tra Cristiano Ronaldo e il Napoli sconquassa gli ultimi giorni di calciomercato Un intero popolo in fibrillazione: la notizia del possibile matrimonio tra Cristiano Ronaldo e il Napoli ha scosso l’ultimo weekend di calciomercato. Con l’inevitabile spaccatura tra favorevoli e contrari. Sono in tanti infatti a sostenere come lo sbarco del portoghese sarebbe secondo nella storia azzurra solo all’acquisto di Diego Armando Maradona. E palmares alla mano sarebbe tutto sommato condivisibile. Se non fosse che El Pibe arrivò nel pieno della sua carriera e scelse proprio le pendici del Vesuvio per la definitiva consacrazione, mentre il fuoriclasse di Funchal è, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, ai limiti del prepensionamento. Eppure ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il discusso e discutibile accostamento trae ilsconquassa gli ultimi giorni di calciomercato Un intero popolo in fibrillazione: la notizia del possibile matrimonio trae ilha scosso l’ultimo weekend di calciomercato. Con l’inevitabile spaccatura tra favorevoli e contrari. Sono in tanti infatti a sostenere come lo sbarco del portoghese sarebbe secondo nella storia azzurra solo all’acquisto di Diego Armando Maradona. E palmares alla mano sarebbe tutto sommato condivisibile. Se non fosse che El Pibe arrivò nel pieno della sua carriera e scelse proprio le pendici del Vesuvio per la definitiva consacrazione, mentre il fuoriclasse di Funchal è, con tutto il rispetto possibile e immaginabile, ai limiti del prepensionamento. Eppure ...

WinamaxSport : Cristiano Ronaldo cette saison : - gippu1 : #Vlahovic spezza un digiuno di quasi due anni: la Juventus non segnava su punizione in serie A dal 4 luglio 2020 -… - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - srkka_bhakt : RT @totalcristiano: Cristiano Ronaldo x Casemiro. - OGUNDIPEOLAYIN5 : RT @XclusiveRonaldo: Cristiano Ronaldo to Napoli?????? -