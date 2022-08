Cristiano Ronaldo-Napoli, Mendes ottimista: definita la cifra per Osimhen (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Cristiano Ronaldo-Napoli. Se c’è veramente una persona che crede alla possibilità che lo scambio Cristiano Ronaldo-Osimhen si chiuda, non vi sono dubbi che il suo volto abbia le sembianze di Jorge Mendes. Il procuratore del calciatore portoghese sta lavorando giorno e notte per incastrare tutti i tasselli di un puzzle a cui la gente stenta a credere e che invece è più reale di quanto sembri. Mendes è fiducioso e da quanto si legge sulle testate internazionali, pare abbia confessato il suo ottimismo agli amici. Da alcuni giorni non si fa che parlare d’altro. Cristiano Ronaldo al Napoli è la trattativa che ingolosisce parte della tifoseria partenopea. Con dieci anni ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Se c’è veramente una persona che crede alla possibilità che lo scambiosi chiuda, non vi sono dubbi che il suo volto abbia le sembianze di Jorge. Il procuratore del calciatore portoghese sta lavorando giorno e notte per incastrare tutti i tasselli di un puzzle a cui la gente stenta a credere e che invece è più reale di quanto sembri.è fiducioso e da quanto si legge sulle testate internazionali, pare abbia confessato il suo ottimismo agli amici. Da alcuni giorni non si fa che parlare d’altro.alè la trattativa che ingolosisce parte della tifoseria partenopea. Con dieci anni ...

