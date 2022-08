Cristiano Ronaldo al Napoli | è davvero possibile il grande colpo?

(Di domenica 28 agosto 2022) Seconda panchina consecutiva, almeno ad inizio partita, per l’asso portoghese in forza al Manchester United. Una storia d’amore che, dopo appena un anno dalla sua nuova celebrazione, sembra essere definitivamente naufragata nel mare in tempesta. Nelle ultime ore di calciomercato,(attraverso i suoi intermediari) si sarebbe offerto al, che intanto ha conosciuto le sue avversarie in Champions League. I partenopei, dal canto loro, non avrebbe chiuso la porta all’ex Juventus, ma Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad accogliere il numero sette del Portogallo secondo le sue condizioni. Gli inglesi accetteranno? Èvedereal? Dalle parti della Gran Bretagna serpeggiava una voce: i Red ...

WinamaxSport : Cristiano Ronaldo cette saison : - gippu1 : #Vlahovic spezza un digiuno di quasi due anni: la Juventus non segnava su punizione in serie A dal 4 luglio 2020 -… - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Ronaldo all'Ajax? Il portoghese preferisce il calore dei tifosi del Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Ronaldo all'Ajax? Il portoghese preferisce il calore dei tifosi del Napoli -

Per la società partenopea - se così fosse - arriverebbe una mega offerta per la cessione del centravanti nigeriano più l'arrivo dicon ingaggio quasi totalmente a carico del club ...E occhio al Napoli, accostato con sempre più insistenza non solo a Keylor Navas ma anche a. Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità. ...Cristiano Ronaldo al Napoli, la possibilità c’è: Minima, ma c’è. Il Napoli ha dettato le sue condizioni, non sta spingendo e non chiama il Manchester United per ricevere un’offerta per Osimhen. Il clu ...Cristiano Ronaldo ha dato il suo ok al Napoli dopo la proposta di Jorge Mendes di giocare in azzurro. E adesso sale l'ottimismo ...