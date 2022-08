Cristiano Malgioglio e il brutto male affrontato: un dramma da lacrime (Di domenica 28 agosto 2022) Personaggio molto amato nel mondo dello spettacolo, Cristiano Malgioglio ha scelto di raccontare di quel dramma che ha vissuto in passato. Durante una sua ospitata nel programma condotto da Mara Venier, Domenica in, Cristiano Malgioglio ha voluto raccontare di un momento molto doloroso della sua esistenza, una situazione così difficile che ricorda ancora oggi con tristezza. Un momento felice per Malgioglio Un’intervista in cui ha parlato a lungo anche dei suoi successi in cui c’è stato spazio anche per una bellissima sorpresa. Infatti, durante la puntata, Cristiano Malgioglio ha ricevuto un regalo da parte di quella persona che non ha visto per moltissimo tempo. Stiamo parlando proprio del suo fidanzato, una amore da cui è stato ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 28 agosto 2022) Personaggio molto amato nel mondo dello spettacolo,ha scelto di raccontare di quelche ha vissuto in passato. Durante una sua ospitata nel programma condotto da Mara Venier, Domenica in,ha voluto raccontare di un momento molto doloroso della sua esistenza, una situazione così difficile che ricorda ancora oggi con tristezza. Un momento felice perUn’intervista in cui ha parlato a lungo anche dei suoi successi in cui c’è stato spazio anche per una bellissima sorpresa. Infatti, durante la puntata,ha ricevuto un regalo da parte di quella persona che non ha visto per moltissimo tempo. Stiamo parlando proprio del suo fidanzato, una amore da cui è stato ...

leggoit : Cristiano #Ronaldo al #Napoli divide i tifosi: da Malgioglio al paragone con Mario Rui, su Twitter dilaga l'ironia - therealengie : Cristiano Malgioglio pensa in portoghese e poi parla in italiano e per me anche #HarryStyles fa la stessa cosa - FrancescoRigh10 : RT @marcoghiotto: Passare da #Draghi alla #Meloni è come preferire Cristiano Malgioglio a Bob Dylan - esseffesse : RT @marcoghiotto: Passare da #Draghi alla #Meloni è come preferire Cristiano Malgioglio a Bob Dylan - NaniPuffo : RT @marcoghiotto: Passare da #Draghi alla #Meloni è come preferire Cristiano Malgioglio a Bob Dylan -