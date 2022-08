CR7 a un bivio | pronta la maxi offerta | “140 milioni la prossima settimana”

IamNaples.it

Calciomercato Napoli A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Andrea Pavan, giornalista: CalcioNapoli24.it è stato ...Dopo un ventennio il portoghese è a une proprio la sua vecchia squadra si è rifatta avanti.vuole un team da Champions e lo United starebbe pensando a rilasciarlo. GdS, Ronaldo: il portoghese ha una chiara preferenza, prossime ore decisive L'intreccio di mercato potrebbe liberare CR7 per far ritorno in Serie A ma è necessaria una partenza, ostacolata da un nuovo arrivo allo United ...La Gazzetta dello Sport riporta le intenzioni di Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano, il portoghese è ad un bivio. Sulle sue tracce ci sarebbe anche ...