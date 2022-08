(Di domenica 28 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul tema delle vaccinazioni anti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, ospite di Tg2 Post su Rai2. Unache manca proprio perchè alcuni leader politici “no l'ai no vax”, ha sottolineato, aggiungendo: “I vaccini ci hanno salvato. Secondo l'Iss hanno salvato la vita a 150 mila persone. Dobbiamo insistere e vorrei che tutti i leader politici dicessero che la campagna di vaccinazione è patrimonio del Paese e che dal 26 settembre, qualsiasi cosa accada, si va avanti. Oggi purtroppo vedo molte ambiguità”. “Insisto, anche in questa campagna elettorale, lo dico a tutti i leader, abbassiamo le bandierine, e impegnamoci tutti perchè dopo il 26 si continui con una ...

AlexBazzaro : Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' Tu e il resto del circo Covid dal 26 settembre no… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I nodi vengono al pettine, Speranza deve risponderne Scoprono che il Covid si p… - LaVeritaWeb : Malgrado le indicazioni Oms, finora gli antinfiammatori sono stati osteggiati. Tachipirina e attesa sono rimasti il… - ItaliaNotizie24 : Covid, Speranza “Serve chiarezza, c’è chi strizza l’occhio ai no vax” - Brumessega5 : RT @rodolfocorrenti: Cari amici, e' palese e inquietante il silenzio totale di media e ambiente sanitario dopo la pubblicazione su Lancet d… -

Niente più didattica a distanza per gli studenti positivi al. È questo uno dei punti chiave del vademecum distribuito alle scuole dal ministero dell'... Meloni all'attacco,trema Tra le ...Tuttavia, a causa del rallentamento post -- 19 e del peggioramento della crisi immobiliare, ... Molti in Cina hanno perso ladi un'inversione di tendenza nel prossimo futuro. Questo ...ROMA (ITALPRESS) - Sul tema delle vaccinazioni anti Covid "serve chiarezza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Tg2 Post su ...Lo spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da RTL 102.5. A settembre senza mascherina, poi si valuta approfondimento Covid, nuove regole per la scuola: basta mascherine e dista ...