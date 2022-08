(Di domenica 28 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.647 idel Coronavirus in, su un totale di 117.767 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A rivelarlo è il quotidiano bollettino sulla pandemia diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività è al 15%, mentre sono 41 i, che portano il totale delle persone scomparse da inizio pandemia a quota 175.347. A livello di ospedalizzazioni, sono 5.628 (40 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 229 in terapia intensiva (due in più).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - LocalPage3 : Covid oggi Lazio, 1.545 contagi e 1 morto. A Roma 688 casi - Tele_Nicosia : Covid, Oggi in italia 17.647 nuovi contagi e 41 decessi - Italpress : Covid, Oggi in italia 17.647 nuovi contagi e 41 decessi - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.647 i nuovi contagi del Coronavirus in Italia, su un totale di 117.767 tamponi effettu… -

... 2.049 casi e otto decessi in 24 ore Sono in calo, nelle ultime 24 ore i nuovi casi diin ... Nel Lazio 1.545 nuovi casi, un decesso "nel Lazio su 1.864 tamponi molecolari e 8.784 tamponi ...Il sistema sanitario I posti letto occupati nei repartiordinari sono - 40 (ieri - 159), per un totale di 5.628 ricoverati . I posti letto occupati in terapia intensiva sono +2 (ieri - 4) - si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In Italia ci sono 21.805 nuovi positivi con 80 vittime Sono 147 i nuovi casi di Covid in provincia di Como, 90 in quella di Lecco e 57 in quella di Sondrio. 17.647 i positivi in Italia con 41 vittime.