Covid oggi Abruzzo | 636 contagi | bollettino 28 agosto

(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 636 i nuovida coronavirus282022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio,insi registrano 636 nuovi positivi, eseguiti 931 tamponi molecolari e 3.660 test antigenici. Non sono stati segnalati decessi mentre sono 507.366 i guariti (+357), 26.256 gli attualmente positivi (+279) di cui 148 (-6) ricoverati in area medica; 8 (+2) in terapia intensiva. I nuovi positivi, 108.446, sono residenti nelle province dell’Aquila (+139), di Chieti (+152), di Pescara (+138), di Teramo (+126), fuori regione (+31) e in accertamento (+50). L'articolo proviene da Italia Sera.

MILANO " Sono 17.647 i nuovi contagi del Coronavirus in Italia, su un totale di 117.767 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A rivelarlo è il quotidiano bollettino sulla pandemia diffuso dal ......complessivamente riscontrate in regione dall'inizio dell'epidemia di nuovo coronavirus ad. La ... I pazienti attualmente ricoverati per- 19 nelle terapie intensive dell'Emilia - Romagna sono ... Covid, le notizie. Il bollettino: 17.647 casi in 24 ore, 41 morti. Positività al 15%. LIVE L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,1 anni. Covid Emilia-Romagna, il punto sui ricoveri. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 30…