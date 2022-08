Covid, le notizie. Il bollettino: 17.647 casi in 24 ore, 41 morti. Positività al 15%. LIVE (Di domenica 28 agosto 2022) I tamponi processati sono 117.767 contro i 158.286 di ieri. Vademecum del ministero dell'Istruzione alle scuole con le principali indicazioni per il prossimo anno scolastico: niente più dad per i positivi, con il raffreddore si potrà stare in classe con la mascherina Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 agosto 2022) I tamponi processati sono 117.767 contro i 158.286 di ieri. Vademecum del ministero dell'Istruzione alle scuole con le principali indicazioni per il prossimo anno scolastico: niente più dad per i positivi, con il raffreddore si potrà stare in classe con la mascherina

Agenzia_Ansa : La terapia a base di antinfiammatori (in particolare non steroidei, i Fans), avviata all'inizio dei sintomi, riduce… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il Covid è un problema aperto, gli over60 facciano la quarta dose in vista dei mesi più complicati dell'… - Agenzia_Ansa : Gli alunni positivi al Covid non possono seguire le lezioni in DAD: 'La normativa speciale cessa i propri effetti c… - infoitinterno : Covid, le notizie di oggi. Ministero Istruzione: cessa la Dad per studenti positivi - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Italia -