Covid, il bollettino di oggi domenica 28 agosto: 17.647 nuovi contagi e 41 morti (Di domenica 28 agosto 2022) Covid , il bollettino di oggi domenica 28 agosto 2022. In Italia ci sono 17.647 nuovi casi di coronavirus a fronte di 117.767 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 21. Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022), ildi282022. In Italia ci sono 17.647casi di coronavirus a fronte di 117.767 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 21.

GiancarloGarci6 : RT @itsmeback_: Invece del bollettino giornaliero sul covid, pubblicate il bollettino giornaliero delle imprese che chiudono, delle nuove c… - SkyTG24 : Covid #Piemonte, 937 casi: tasso di positività all’11,2 per cento - MeMyselfAndy_ : C0\/|zz: Tenendo conto della m0rtalità più alta che risulta tra i non s|er4t| parliamo di: 12-39anni 0,00030% 40-59… - voltes48 : RT @itsmeback_: Invece del bollettino giornaliero sul covid, pubblicate il bollettino giornaliero delle imprese che chiudono, delle nuove c… - sulsitodisimone : In Italia 17.647 casi Covid e 41 morti. Tasso di positività al 15% -