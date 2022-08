Covid | il bollettino | 21 805 nuovi casi e 80 decessi Tasso di positività al 13 | 8%

(Di domenica 28 agosto 2022) In calo intensive (-4) e ricoveri (-159). . I tamponi processati sono 158.286. Secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, sono stabili al 12,9% le reinfezioni nell'ultima settimana. Il ministro della Salute Speranza: "Ilè un problema aperto, over 60 facciano ora quarta dose". E a Meloni e Salvini dice: "Basta ambiguità sui vaccini". In Italia la sottovariante BA.5 ha raggiunto il 93,4% secondo i dati diffusi dall'Iss. Nuove combinazioni di Delta e Omicron identificate in Sudafrica

CosenzaChannel : Covid Italia, 21.998 contagi e 99 morti: bollettino del 26 agosto - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 27 agosto 2022. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi a… - infoitinterno : Covid oggi Emilia, 1.721 contagi e 9 morti: bollettino 25 agosto - infoitinterno : Covid oggi Emilia, 1.506 contagi e 7 morti: bollettino 27 agosto - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 21.805 contagi e 80 morti per Coronavirus -

TOSCANA - Sono 995 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo- 19 della Regione. Si registra un altro decesso. Nel dettaglio,...vaccinioggi 27 agosto 2022/ Crescono ancora le quarte dosi MAGRINI (AIFA) SU VACCINI AGGIORNATI Per quanto riguarda i vaccini anti, Nicola Magrini ricorda che il primo ...(Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...(Adnkronos) - Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero.