Covid e scuola, cosa cambia per mascherine tamponi e Dad (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – A poche settimane dal ritorno sui banchi dal ministero dell'Istruzione arriva nelle scuole il vademecum sulle norme Covid con nuove regole su mascherine, tamponi e dad. "Il personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo Ffp2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente". E' quanto prevede il vademecum inviato alle scuole dal ministero dell'Istruzione. "Anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un Dpi può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo Ffp2 e dispositivi per la protezione degli occhi", si aggiunge. "Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura ...

