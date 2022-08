Covid bollettino 28 ago | 17 647 nuovi casi e 41 morti

BortoneMauro : Puglia, il virus sempre più in calo: 890 nuovi casi giornalieri e 264 ricoveri - AValvecchia : RT @itsmeback_: Invece del bollettino giornaliero sul covid, pubblicate il bollettino giornaliero delle imprese che chiudono, delle nuove c… - rep_milano : Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 28 agosto: 2.366 nuovi casi e 15 morti - Silvy6701 : RT @itsmeback_: Invece del bollettino giornaliero sul covid, pubblicate il bollettino giornaliero delle imprese che chiudono, delle nuove c… - Bobbio65M : RT @itsmeback_: Invece del bollettino giornaliero sul covid, pubblicate il bollettino giornaliero delle imprese che chiudono, delle nuove c… -

Dati e numeri della Regione Sono 2.366 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo- 19 della Regione. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi di positività a fronte di 16.822 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14%. In totale 42.204 vittime nella ...... 28 agosto 2022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti. I tamponi ...POTENZA – La Task force regionale comunica nella giornata di ieri, 27 agosto, sono stati processati 883 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca d ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...