Covid | 17 647 nuovi casi con 117 767 tamponi e altri 41 decessi

(Di domenica 28 agosto 2022) In terapia intensiva sono ricoverati 229 pazienti (+2) mentre i guariti sono 20.287. Tasso di positività al ...

ledicoladelsud : Covid, Oggi in italia 17.647 nuovi contagi e 41 decessi - vivereitalia : Covid, Oggi in italia 17.647 nuovi contagi e 41 decessi - vivereitalia : Covid oggi Italia, 17.647 contagi e 41 morti: bollettino 28 agosto - rtl1025 : ?? Sono 17.647 i nuovi contagi da #Covid_19 su 117.767 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo il ministero… - infoitinterno : Covid: 41 morti, 17.647 positivi. Tasso al 15% -

Il bollettinodel 28 agosto 2022In terapia intensiva sono ricoverati 229 pazienti (+2) mentre i guariti sono 20.287. Tasso di positività al ...Sono 41 i decessi, il dato più basso dal 25 giugno. La regione la Lombardia, seguita da Veneto, Campania, Emilia Romagna e Lazio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...