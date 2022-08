Cosmary Fasanelli e Nunzio avvistati mano nella mano in Puglia (FOTO)

(Di domenica 28 agosto 2022)insieme inI pettegolezzi e le segnalazioni circaStancampiano non accennano a fermarsi. Da luglio, infatti, si parla dei due ex allievi di Amici come coppia. In seguito sono statianche nello stesso hotel in atteggiamenti molto complici. Neanche le parole della stessa ballerina sono L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : 'Nunzio e Cosmary sono una coppia', le foto mano nella mano non lascerebbero alcun dubbio - loryc9529 : RT @IsaeChia: Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, è amore: le foto che confermano il flirt tra i due ballerini di #Amici21 Nei giorni… - IsaeChia : Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, è amore: le foto che confermano il flirt tra i due ballerini di #Amici21… - GuruNotizie : Alcuni indizi e segnalazioni vedrebbero Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano ... #news #notizie #ultimenotizie… - simona_laziale : Soggetto: Cosmary Fasanelli io in attesa di possibili movimenti social????? -

... scintilla scoppiata tra due ex volti del talent: l'indiscrezione che sta infiammando il gossip I protagonisti dell'inatteso 'triangolo' sarebbero, Alex Wyse e, udite udite, Nunzio ...Nunzio edi Amici stanno insieme Arrivano nuovi avvistamenti Non si arresta il gossip su Nunzio Stancampiano e. I due ballerini, protagonisti della scorsa edizione di Amici, continuano ad essere avvistati insieme, dando il via ad una serie di gossip che li vorrebbe fidanzati. Dopo la rottura ...Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano di Amici 21 sono stati avvistati mano nella mano in Puglia. Ecco la foto.Un gossip relativo a due ex ballerini di Amici sta mandando in tilt il web: la presunta nuova coppia non l'avreste mai immaginata!