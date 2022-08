Cos’è l“Esercito nazionale repubblicano” che rivendica l’attentato a Dugin

Sky Tg24

... sì alla candidatura per Ucraina e Moldavia: 'Giorno storico per l'Europa' La guerra in Ucraina si sta allargando: Kaliningrad, Polonia, Bielorussia, le scintille che preoccupanoKaliningrad, l'..., poi, i russi finiscono per bombardare dei campi vuoti. Si tratta di un'operazione di intelligence massiccia e senza precedenti con un partner non NATO: il fatto che gli Stati Uniti condividano ... Putin rinforza l'esercito: 137 mila nuovi soldati entro il 2022