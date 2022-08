Cosa si è fatto Danilo Gallinari? Infortunio non grave, ma salta gli Europei: chi al suo posto? (Di domenica 28 agosto 2022) Si temeva il peggio e il peggio è stato: Danilo Gallinari non ci sarà agli Europei 2022 di basket. L’azzurro, che ieri si è infortunato ieri nell’ultimo periodo del match contro la Georgia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023, si è sottoposto oggi agli esami necessari e l’esito non è stato felice: lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il che, significa, stop non lungo, ma che impedirà comunque alla stella azzurra di partecipare alla rassegna continentale. A comunicare questa triste notizia è stata la FIP: “In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Prof. ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Si temeva il peggio e il peggio è stato:non ci sarà agli2022 di basket. L’azzurro, che ieri si è infortunato ieri nell’ultimo periodo del match contro la Georgia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023, si è sottooggi agli esami necessari e l’esito non è stato felice: lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il che, significa, stop non lungo, ma che impedirà comunque alla stella azzurra di partecipare alla rassegna continentale. A comunicare questa triste notizia è stata la FIP: “In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia,è stato sottooggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Prof. ...

